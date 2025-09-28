Bolu'da Tır Sürücüsü Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Haberler

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, otomobilin çarptığı tır sürücüsü, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde brandasını katladığı sırada otomobilin çarptığı tırın sürücü öldü.

S.O. yönetimindeki 14 AAU 095 plakalı otomobil, Bolu-Mudurnu kara yolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde, yol kenarında brandasını katlayan 78 DD 188 plakalı tomruk yüklü tırın sürücüsü Semih Ö'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
