Bolu'da TIR ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

BOLU'da, D-100 yolunda TIR'la çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolunun Abant Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne seyir halinde olan Sedat Ö. yönetimindeki 14 ACE 942 plakalı TIR, Hakan E.'nin kullandığı 01 AIG 030 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.