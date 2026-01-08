Bolu'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bolu'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolundan Bolu-Doğu gişeleri üzerinden Anadolu Otoyolu'na girmek isteyen V.G. yönetimindeki 74 AY 313 plakalı tır, bağlantı yolunda karşı yönden gelen F.P. idaresindeki 61 SD 119 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Araçların sürücüleri kazadan yara almadan kurtulurken, hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 94 yaşındaki M.P.'nin yatalak hasta olduğu ve yakınları tarafından tedavi edilmek için Bolu'ya getirildiği öğrenildi.