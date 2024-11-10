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Bolu'da TIR Devrildi, Otoyol Ulaşıma Kapandı

Bolu'da TIR Devrildi, Otoyol Ulaşıma Kapandı
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Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan mısır yüklü TIR devrilerek yolu kapattı. Olayda sürücü yara almazken, yolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan TIR devrilip yolu kapattı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Elmalık mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden M.B yönetimindeki 41 B 5525 plakalı tane mısır yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, araç sürücüsü yara almadı. Ancak yol trafiğe kapandı. Yolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın yoldan kaldırılması ve yola saçılan tane mısırların süpürülmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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