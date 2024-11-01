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Bolu'da Tır Devrildi, 7 Bin Canlı Tavuk Yola Saçıldı

Bolu'da Tır Devrildi, 7 Bin Canlı Tavuk Yola Saçıldı
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Bolu'da bir beyaz et firmasına ait tır, devrildi ve içindeki 7 bin canlı tavuk yola dağıldı. Kazada sürücü yara almazken, bazı tavukların telef olduğu belirtildi. Olay yerine gelen ekipler, tavukların başka bir araca aktarılması için çalışmalara başladı.

Bolu'da devrilen tırda bulunan 7 bin canlı tavuk yola saçıldı.

Bolu'da faaliyet gösteren bir beyaz et firmasına ait canlı tavuk taşıyan Y.K. idaresindeki 14 EJ 024 plakalı tır, Güney Çevre Yolu'nun Paşaköy Mahallesi kesimindeki dönel kavşakta devrildi.

Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta yüklü olan 7 bin tavuk yola saçıldı.

Bazı tavuklar telef olurken, kazanın etkisi ile kafeslerinden çıkan tavukların yol üzerinde gezindiği görüldü.

Olay yerine gelen firma yetkilileri ile polis ve Karayolları ekipleri, tırın olay yerinden kaldırılması ve tavukların farklı bir araca aktarılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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