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Bolu'da Ticari Araçlara Kış Lastiği Denetimi Başlatıldı

Bolu'da Ticari Araçlara Kış Lastiği Denetimi Başlatıldı
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Bolu'da, yurt çapında uygulanmaya başlanan zorunlu kış lastiği denetimi kapsamında, trafik ekipleri yolcu otobüslerinin kış lastiklerini kontrol etti. Sürücüler, kış lastiği takmanın önemine dair bilgilendirildi. Uygulama 1 Nisan 2025'e kadar devam edecek.

Bolu'da, yurt genelinde ticari araçlar için uygulanan zorunlu kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla bugün itibarıyla Türkiye genelinde başlatılan uygulama kapsamında Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çalışma yaptı.

Yolcu otobüslerinde kış lastiklerinin bulunup bulunmadığını denetleyen ekipler, takılı lastiklerin de diş derinliklerini kontrol etti.

Sürücüleri, araçlarına kış lastiği takmalarının önemi konusunda bilgilendiren ekipler ayrıca, otobüslerdeki yolculara seyir halindeyken emniyet kemerlerini kullanmaları uyarısında bulundu.

Kış lastiği takmadığı için sefere çıkmalarına izin verilmeyen sürücüler, en yakın lastik değişim merkezine yönlendirildi.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik uygulama 1 Nisan 2025'e kadar sürecek.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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