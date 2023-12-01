Bolu'da Ticari Araçlara Kış Lastiği Denetimi

Kış lastiği takma zorunluluğu uygulamasının başlamasıyla birlikte Bolu'da şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar, polis ekipleri tarafından tek tek kontrol edildi.

Kış lastiği takma zorunluluğu uygulamasının başlamasıyla birlikte Bolu'da şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar, polis ekipleri tarafından tek tek kontrol edildi.

Sert geçen kış şartları sebebiyle zeminde meydana gelen buzlanmalarda araçların yol tutuşlarının artırılması ve kaymaya dayalı trafik kazalarının engellenebilmesi amacıyla ülke genelinde 1 Aralık'ta zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması başladı. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik getirilen zorunluluğun başlamasıyla birlikte Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kış lastiği denetimlerine başladı. Ekipler, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araç lastiklerinin diş derinliklerini kontrol etti. - BOLU