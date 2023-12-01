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Bolu'da Ticari Araçlara Kış Lastiği Denetimi

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Bolu'da, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi. Araçların kış lastiği takıp takmadığı ve diş derinliği kontrol edildi.

Bolu'da, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kışın düşük hava sıcaklıkları nedeniyle zeminde meydana gelen buzlanmalarda araçların yol tutuşunun artırılması ve kaymaya dayalı olası trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla Türkiye genelinde başlatılan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yapılan denetimde, durdurulan tır, kamyon, otobüs ve minibüs gibi ticari araçların lastikleri kontrol edildi.

Araçların kış lastiği takıp takmadığı denetlenirken, kış lastiği bulunanların ise diş derinliğine bakıldı.

Ekipler, sürücüleri, araçlara kış lastiği takmanın önemi konusunda da bilgilendirdi.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik uygulama, 15 Nisan 2024'e kadar sürecek.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Türkiye Bolu Ulaşım Güvenlik Trafik Güncel Haberler

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