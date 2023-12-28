Bolu'da tekstil atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Bolu'da faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, hızlı müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çevredeki iş yerlerine ve evlere sıçramasını önledi.
Bolu'da tekstil atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren iş kıyafetleri mağazasının arkasında bulunan atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden firma yetkilileri ile vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın çevredeki iş yeri ve evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekipler, yangın alanında soğutma çalışmasına devam ediyor.