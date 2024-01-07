Üye Girişi
Haberler

Bolu'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Abone Ol

Bolu'nun Seyit Mahallesi'nde Kemal Y'ye ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Bolu'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyit Mahallesi İnceköprü Sokak'ta Kemal Y'ye ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında evde büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Bolu Olay İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title