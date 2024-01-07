Bolu'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Seyit Mahallesi'nde Kemal Y'ye ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde büyük çapta hasar meydana geldi.
Bolu'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Seyit Mahallesi İnceköprü Sokak'ta Kemal Y'ye ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında evde büyük çapta hasar oluştu.