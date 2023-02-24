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Bolu'da tavuk kesimhanesinde çıkan yangın hasara yol açtı

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Bolu'da tavuk kesimhanesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Bolu'da tavuk kesimhanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Bolu'da tavuk kesimhanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Bolu- Mudurnu kara yolu kenarındaki tavuk kesimhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, kesimhanede hasara yol açtı.

Bölgeye gelen Bolu Valisi Erkan Kılıç, yangına ilişkin yetkililerden bildi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mudurnu Bolu Güncel Haberler

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