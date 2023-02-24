BOLU'DA, TAVUK KESİMHANESİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU Güncel Haberler BOLU'da, bir entegre tavuk firmasına ait kesimhanede yangın çıktı. BOLU'da, bir entegre tavuk firmasına ait kesimhanede yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde Bolu- Mudurnu yolu üzerinde bulunan bir entegre tavuk firmasına ait kesimhanede çıktı. Kesimhanede bulunan işçilerin tahliyesi sağlanırken, alevler giderek büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiyesi, Mudurnu Belediyesi İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın kesimhanede zarara yol açarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mudurnu Bolu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› BOLU'DA, TAVUK KESİMHANESİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.