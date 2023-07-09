Bolu'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan derelerin suyu Çakmaklar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın istinat duvarı çökertti. Bolu'da gün boyu etkili olan sağanak yağış nedeniyle şehrin birçok noktasında su baskınları meydana geldi.

Bolu'da taşan derelerin suyu istinat duvarını çökertti

BOLU - Bolu'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan derelerin suyu Çakmaklar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın istinat duvarı çökertti.

Bolu'da gün boyu etkili olan sağanak yağış nedeniyle şehrin birçok noktasında su baskınları meydana geldi. Bolu'nun yüksek kesiminde bulunan mahallelerinden biri olan Çakmaklar Mahallesi'nin içinden geçen dere taşarak yollara indi. Çakmaklar Caddesi üzerinde birçok apartmanın bodrum katını su bastı. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanın ise istinat duvarı taşan derenin suları nedeniyle çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.