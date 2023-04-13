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Bolu'da tarlalarda soğuk zararı ve kök çürüklüğüne rastlandı

Bolu'da tarlalarda soğuk zararı ve kök çürüklüğüne rastlandı

Güncel Haberler

Bolu'da yaşanan düşük sıcaklıklar nedeniyle hububat tarlalarında kısmi soğuk zararı ve kök çürüklüğüne rastlandı.

Bolu'da yaşanan düşük sıcaklıklar nedeniyle hububat tarlalarında kısmi soğuk zararı ve kök çürüklüğüne rastlandı.

Bolu Ziraat Odası tarafından yapılan açıklamada, tarımsal danışmanlık faaliyetleri kapsamında Kasaplar, Çepni ve Sultanbey köylerinde bulunan tarlalar ile seralarda kontroller yapıldığı kaydedildi.

Kontrollerde, hububat tarlalarında geçen hafta yaşanan düşük sıcaklıklar sonucunda yer yer kısmi soğuk zararı oluştuğu görülürken, su geçirgenliği az ve sık ekim yapılan tarlalarda ise kök çürüklüğüne rastlandığı ifade edildi.

Soğuk zararı ve kök çürüklüğünün engellenmesi için çiftçilere tavsiyelerde bulunulduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bolu Güncel Haberler

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