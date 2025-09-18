Bolu'da Tarihi Keyvanlar Konağı Yangında Yıkıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sabaha karşı yanan ve itfaiye tarafından söndürülen Keyvanlar konağı tamamen yıkıldı. Tarihi konaktan geriye ahşap enkazı kaldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Hızır İlyas YILDIRIM/MUDURNU(Bolu),