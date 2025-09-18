Bolu'da Tarihi Keyvanlar Konağı Yangında Yıkıldı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında, tarihi Keyvanlar konağı tamamen yıkıldı. İtfaiye tarafından söndürülen yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Haber: Hızır İlyas YILDIRIM/MUDURNU(Bolu),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel