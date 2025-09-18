Haberler

Bolu'da Tarihi Keyvanlar Konağı Yangında Yıkıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında, tarihi Keyvanlar konağı tamamen yıkıldı. İtfaiye tarafından söndürülen yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sabaha karşı yanan ve itfaiye tarafından söndürülen Keyvanlar konağı tamamen yıkıldı. Tarihi konaktan geriye ahşap enkazı kaldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Hızır İlyas YILDIRIM/MUDURNU(Bolu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
