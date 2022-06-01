BOLU'DA TARİHİ ESER OPERASYONU: 2 GÖZALTI - Haberler

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BOLU'DA TARİHİ ESER OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU'da, polisin düzenlediği operasyonda 75 adet sikke, 27 adet tarihi eser ve silahlar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

BOLU'da, polisin düzenlediği operasyonda 75 adet sikke, 27 adet tarihi eser ve silahlar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi hakkında soruşturma başlattı. Polisin, 2 kişinin evinde yaptığı aramada kutuların içerisinde ve yatakların altına saklanmış 75 adet sikke, 27 adet çeşitli dönemlere ait tarihi eserler, kuru sıkı tabanca, av tüfeği, silahlara ait mermiler ve define aramakta kullanılan dedektör ele geçirildi. A.Ç(46) ve İ.D(46) gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Güncel Haberler

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