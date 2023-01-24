Bolu'da takla atarak dere yatağına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Bolu'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı. Bolu'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı. Abant Gölü Tabiat Parkı yolunda seyreden A.D. (34) idaresindeki 14 AAF 328 plakalı otomobil, Akçaalan mevkisinde takla atarak dere yatağına devrildi. Kazada, sürücü ve araçta bulunan kızı Z.D. (8) ile İ.H, N.A. ve E.A.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü A.D'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Akçaalan Abant Bolu Güncel Haberler

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