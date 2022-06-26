Bolu'da takla atan cipteki 6 kişi yaralandı
AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Anadolu Otoyolu'nda takla atan cipteki 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nda takla atan cipteki 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara istikametine seyreden Mustafa Y'nin kullandığı 34 DID 333 plakalı cip, Göynükören mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü ile araçtaki 5 kişi yaralandı.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel