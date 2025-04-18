Bolu'da Takla Atan Araç Yanarak Yangın Çıkardı, 1 Yaralı

Bolu'da, takla attıktan sonra yanmaya başlayan otomobilin içinde bulunan 1 kişi yaralandı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi yolu üzerinde ilerleyen Yaşar B. idaresindeki 35 S 2493 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle takla atan araçta yangın çıktı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanmazken, araçta yolcu olarak bulunan Gülname K. yaralandı.

Yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise otomobilin motor kısmında çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı.