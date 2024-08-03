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Bolu'da Sürücüsü Uyuyan Otomobil Aydınlatma Direğine ve Otobüse Çarptı

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Bolu'da D-100 kara yolunda sürücüsü direksiyon başında uyuyan bir otomobil, aydınlatma direğine ve park halindeki yolcu otobüsüne çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanmayan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Bolu'da sürücüsü direksiyon başında uyuyan otomobil, aydınlatma direği ve park halindeki yolcu otobüsüne çarparak durdu.

D-100 kara yolunun Bolu geçişi Kasaplar mevkisinde yol üzerinde otomobilin durduğunu fark edenler aracın içini kontrol etti.

Direksiyon başında hareketsiz şekilde bekleyen sürücüyü görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin geldiği esnada hareket eden otomobil, yoldan çıkarak şarampole doğru ilerledi.

Yeşil alanda yaklaşık 100 metre giden otomobil, bölgede bulunan otelin otoparkındaki aydınlatma direği ile park halindeki yolcu otobüsüne çarparak durdu.

Kaza anında uyanan sürücü araç içinden kendi imkanlarıyla çıkarak ambulansa götürüldü.

Kazada yaralanmadığı belirlenen sürücü Onur K. hastaneye gitmeyi reddetti.

Polis ekipleri tarafından yapılan alkol testinde, 156 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Araç ise olay yerinden çekici yardımıyla çıkarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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