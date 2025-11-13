Bolu'da Sürücünün Kazası İlişkin Babası Öfkelendi

BOLU'da, bir sürücü, babasına ait otomobille park halindeki 2 araca çarptı. Araçlar hasar görürken, kaza yerine gelen sürücünün babası oğluna tepki gösterdi. Öfkeli babayı, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, gece saatlerinde Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü, babasına ait otomobille, park halindeki 2 araca çarptı. 3 araçta hasar da oluştu. Kazanın ardından olay yerine gelen sürücünün babası, oğluna bağırarak tepki gösterdi, "Kendine zarar verseydin. Herkesin arabasına vurdun" diyerek hakaret etti. Çevredekiler babayı, "Cana geleceğine mala gelsin. Biraz sakin ol. Çocuğu üzme" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.