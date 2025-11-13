Haberler

Bolu'da Sürücünün Kazası İlişkin Babası Öfkelendi

Bolu'da Sürücünün Kazası İlişkin Babası Öfkelendi
Güncelleme:
Bolu'da bir sürücünün babasına ait otomobille park halindeki 2 araca çarpması sonucu üç araçta hasar meydana geldi. Olay yerine gelen babanın öfkesi, çevredekilerin müdahalesi ile sakinleştirilmeye çalışıldı.

BOLU'da, bir sürücü, babasına ait otomobille park halindeki 2 araca çarptı. Araçlar hasar görürken, kaza yerine gelen sürücünün babası oğluna tepki gösterdi. Öfkeli babayı, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, gece saatlerinde Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü, babasına ait otomobille, park halindeki 2 araca çarptı. 3 araçta hasar da oluştu. Kazanın ardından olay yerine gelen sürücünün babası, oğluna bağırarak tepki gösterdi, "Kendine zarar verseydin. Herkesin arabasına vurdun" diyerek hakaret etti. Çevredekiler babayı, "Cana geleceğine mala gelsin. Biraz sakin ol. Çocuğu üzme" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

