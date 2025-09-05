Bolu'da Şüpheli Madde Nedeniyle Etkilenin Son Polis Memuru Taburcu Edildi

Bolu'da bir aracın yakıt deposundaki şüpheli maddeyi inceledikleri esnada kokudan etkilenen polislerden biri daha taburcu edildi.

2 Eylül'de bir aracın yakıt deposundaki şüpheli maddeyi çıkardıkları esnada kokudan etkilenen 9 polis memurundan sonuncusunun da İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Polis memuru, işlemlerinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Bu arada, şüpheli maddenin tespit edilmesi için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 9 polis, 2 Eylül'de Anadolu Otoyolu İstanbul istikametindeki uygulamada, benzin deposundaki şüpheli maddeyi çıkardığı esnada dumandan etkilenmişti.

Hastaneye kaldırılan memurlardan 8'i tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklanmıştı.