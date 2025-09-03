Haberler

Bolu'da Şüpheli Madde İncelemesi: 9 Polis Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Bolu'da bir aracın yakıt deposundaki şüpheli maddeyi inceleyen 9 polisten 8'i taburcu edildi. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

Bolu'da bir aracın yakıt deposundaki şüpheli maddeyi inceledikleri esnada kokudan etkilenen 9 polisten 8'i taburcu edildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince dün Anadolu Otoyolu İstanbul istikametindeki uygulama sırasında, yabancı plakalı bir aracın durdurulduğu belirtildi.

Araçta yapılan kontrollerde, benzin deposunda şüpheli madde bulunması nedeniyle inceleme esnasında polislerin söz konusu şüpheli maddenin yaydığı kokudan etkilendiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Aracın yakıt deposunda tespit edilen şüpheli maddeyle ilgili yapılan inceleme esnasında kokudan etkilenen 9 polis memurumuzdan, 1 polisimiz tedavisinin ardından aynı gün taburcu edilirken, 8 polisimiz ise hastanede tedavi altına alınmıştı. Bugün itibarıyla tedavi süreçleri tamamlanan 7 polis memurumuz daha taburcu edilirken, 1 polis memurumuz sağlık durumu iyi olmakla birlikte tedbiren hastanede müşahede altında tutulmakta."

Öte yandan, şüpheli maddenin tespit edilmesi için başlatılan çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
