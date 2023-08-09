Bolu'da Şüpheli Çanta Patlatıldı: İçinden Kahvaltı Malzemeleri ve Kıyafetler Çıktı

Bolu'da yol kenarına bırakılan ve asma kilit ile kilitlenmiş şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Çantanın içerisinden kahvaltı malzemeleri ve kıyafetler çıktı.

BOLU'da, yol kenarına bırakılan ve asma kilit ile kilitlenmiş çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Çantadan kahvaltı malzemeleri ve kıyafetler çıktı.

Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde öğle saatlerinde yol kenarına bırakılmış ve asma kilit ile kilitlenmiş çantadan şüphelenenlerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridi çekilerek cadde girişlere kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatılan çantanın içerisinde kahvaltı malzemeleri ve kıyafetler çıktı. Çantanın patlatılmasının ardından cadde iki yönlü olarak tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.