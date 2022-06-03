Bolu'da su oluğuna sıkışan yılkı atı kurtuldu - Haberler

Bolu'da su oluğuna sıkışan yılkı atı kurtuldu
AA - Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da su oluğuna sıkışan yılkı atı kurtuldu.
Bolu'da su oluğuna sıkışan yılkı atı kurtuldu.
Karamanlar Yaylası'nda bir yılkı atının çeşmenin önündeki su oluğuna sıkıştığını görenler itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekibi atı kurtarmak için çalışma başlattı.
Bu sırada ekipten ürken at, oluktan çıktı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre topallayarak ormanlık alana kaçan atı bulmak için çalışma başlattı.
AA / Zafer Göder - Güncel