Bolu'da su oluğuna sıkışan yılkı atı kurtuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da su oluğuna sıkışan yılkı atı kurtuldu

AA - Zafer Göder - Güncel
 - Güncelleme:
Bolu'da su oluğuna sıkışan yılkı atı kurtuldu

Bolu'da su oluğuna sıkışan yılkı atı kurtuldu.

Bolu'da su oluğuna sıkışan yılkı atı kurtuldu.

Karamanlar Yaylası'nda bir yılkı atının çeşmenin önündeki su oluğuna sıkıştığını görenler itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekibi atı kurtarmak için çalışma başlattı.

Bu sırada ekipten ürken at, oluktan çıktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre topallayarak ormanlık alana kaçan atı bulmak için çalışma başlattı.

AA / Zafer Göder - Güncel

Bolu su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title