Bolu'da, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında sazan balığı sağımı yapıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen projede, 5 milyon pullu yavru sazan balığı yavrusu üretimi hedefleniyor.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde yapılan çalışmada, havuzlardan alınan 40 dişi ve 40 erkek sazan anaç balığından 8 kilogram yumurta elde edildi.

Bu yıl 5 sağım yapılması planlanan projede, tam kontrollü üretim metoduyla döllenen yumurtalardan çıkan larvalar toprak havuzlara alınacak.

Yaklaşık 2 ay sonra yavru balıkların dağıtımı gerçekleştirilecek.