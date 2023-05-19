Bolu'da Sopa ve Muştalarla Kavga: 1 Kişi Yaralandı

BOLU'da, galericiler sitesinde satılık araç baktıkları sırada 4 kişi arasında başlayan tartışmanın sopa ve muştalı kavgaya dönüştüğü olayda 1 kişi yaralandı. Kavga anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kuruçay mevkisinde bulunan Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. İkinci el araçların bulunduğu alanda satılık araç bakan iki arkadaş iddiaya göre daha önce aralarında husumet olan iki kişiyle karşılaştı. 4 kişi arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Husumetli grup sopa ve muştalarla birbirlerine saldırdı. Esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada bir kişi aldığı darbelerle yaralandı. Kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralanan kişi arkadaşlarının yardımlarıyla hastaneye götürülürken kavgaya karışan şüpheliler polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)