Bolu'da Sokak Köpeklerinden Kaçan Genç Kurtarıldı
Bolu'da gece saatlerinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir genci, yoldan geçen sürücü araca alarak kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
BOLU'da gece saatlerinde kendisini kovalayan köpeklerden kaçan kişiyi, yoldan geçen sürücü aracına alarak kurtardı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Paşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Evine gitmek için yolda yürüyen kişiyi sokak köpekleri kovaladı. Durumu fark eden Mert Gözüaçık, korna çalarak köpekleri uzaklaştırdı. Gözüaçık, eşiyle birlikte bulunduğu araca köpeklerin saldırdığı genci alarak evine bıraktı. Yaşananlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel