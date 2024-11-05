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Bolu'da Sokak Köpekleri İçin Yapılan Kulübeler Yakıldı, Tepki Gören Kişiye Bıçak Çekildi

Bolu'da Sokak Köpekleri İçin Yapılan Kulübeler Yakıldı, Tepki Gören Kişiye Bıçak Çekildi
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Bolu'da sokak köpekleri için yapılan kulübeleri yakarak mahalleliye tepki gösteren İbrahim U., tepkilerini artıran E.A.'ya bıçak çekti. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BOLU'da, İbrahim U. (72), boş arazide sokak köpekleri için mahalleli tarafından koyulan kulübeleri ateşe verip, kendisine tepki gösteren E.A.'ya bıçak çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Alpağut Mahallesi 210 Sokak'ta meydana geldi. Mahalleli, boş arazinin sahibinden izin alarak sokak köpeklerinin kışın üşümemesi için 3 köpek kulübesi yaptı. Arazinin yanındaki boş arazinin sahibi İbrahim U. ise kulübeleri ateşe verdi. Durumu fark eden E.A., yangını söndürüp, İbrahim U.'ya tepki gösterdi. İbrahim U. tepki gösteren E.A.'ya bıçak çekti. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen, E.A., polis merkezine giderek İbrahim U.'dan da şikayetçi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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