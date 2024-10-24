Bolu'da Soda Yüklü Tanker Kazası: 2 Yaralı

BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda soda yüklü tankerin kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak karşı şeritten gelen otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Kadir Kaçan yönetimindeki 06 EHC 824 plakalı soda yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tanker, bariyerleri de aşarak karşı şeritten gelen Mirzeydin Aslan yönetimindeki 06 BJT 816 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, tanker ve otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolun İstanbul yönü trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalan yol, ekipleri araçları yol kenarına çekmesiyle trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,