Bolu'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
Bolu'da sabah saatlerinde etkili olan sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Dağkent, Yumrukaya ve diğer mahallelerde görüş mesafesi azaldı.
Bolu'da sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
Dağkent, Yumrukaya, Karaköy, Sümer, Aşağısoku, Köroğlu, Karaçayır mahalleleri ile Anadolu Otoyolu'nun kent merkezi kesiminde sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Görüş mesafesinin azaldığı güzergahlardan geçen sürücüler dikkatli ilerledi.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel