Bolu'da Sis Etkisi: Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü
Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, D-100 kara yolunda görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, mesafe koruma konusunda uyarıldı. Sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Bolu'da sis etkili oluyor
BOLU - Bolu'da sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde sis etkili oluyor.
Çaydurt mevkisinden Yumrukaya'ya kadar D-100 kara yolunda etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sürücüler, polis ekipleri ve ışıklı tabelalar ile takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.
Ayrıca, şehir merkezinde etkili olan sis sebebiyle güzel görüntüler de ortaya çıktı.