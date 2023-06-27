Bolu'da Silahlı Yaralama Şüphelisi Tutuklandı

Bolu'nun Ovadüzü Mahallesi'nde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.U.Ş. tutuklandı. Yaralanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bolu'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Dün, Ovadüzü Mahallesi 308. Sokak'ta karşılaştığı N.A'yı tabancayla ateş ederek yaraladığı öne sürülen Y.U.Ş, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi süren N.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İddiaya göre, iş yerleri yan yana olan ve aralarında husumet bulunan N.A. (56) ile Y.U.Ş. (20) Ovadüzü Mahallesi 308. Sokak'ta karşılaşmış, tabancayla ateş ederek N.A'yı yaralayan Y.U.Ş. olay yerinden kaçmıştı.