Bolu'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Bolu'nun Ovadüzü Mahallesi'nde iş yerleri arasında husumet bulunan iki kişiden Y.U.Ş., N.A.'ya tabancayla ateş ederek kaçtı. Yaralanan N.A. hastaneye kaldırıldı ve polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Bolu'da silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, iş yerleri yan yana olan ve aralarında husumet bulunan N.A. (56) ile Y.U.Ş. (20) Ovadüzü Mahallesi 308. Sokak'ta karşılaştı. Y.U.Ş. tabancayla N.A'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Yaralanan N.A'ya ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, kaçan şüpheli Y.U.Ş'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.