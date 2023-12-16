Bolu'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bolu'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi. Aşağısoku Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan kavgada Kenan Ü. pompalı tüfekle ateş etti ve Ekrem Ü. ile 2 oğlu yaralandı. Yaralılardan biri kurtarılamadı.

Bolu'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aşağısoku Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde dün, husumetli oldukları belirtilen Kenan Ü. ile Ekrem Ü. ve 2 oğlu arasında çıkan kavga, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Kayıtlarda taraflar arasında tartışmayla başlayan kavgada Kenan Ü'nün pompalı tüfekle ateş ettiği Ekrem Ü. ve 2 oğlunun yaralanması yer alıyor.

Olay

Aşağısoku Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde dün husumetli oldukları belirtilen Kenan Ü. ile Ekrem Ü. ve 2 oğlu arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kenan Ü, pompalı tüfekle Ekrem Ü. ve 2 çocuğuna ateş etmişti.

Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Ekrem Ü. (46), Erhan Ü. (24) ve Ersan Ü. (23) ile bölgede bulunan Mehmet Osman G. (17) yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Erhan Ü. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan Kenan Ü, merkeze bağlı bir köyde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.