Bolu'da Şiddetli Fırtına ve Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

BOLU'da sağanak su baskınlarına neden olurken, şiddetli fırtına nedeniyle de ağaçlar devrildi.

Bolu'da, sabah saatlerinde güneşli olan hava öğle saatlerinde yerini şiddetli fırtına ve sağanağa bıraktı. Sağanak nedeniyle kentin birçok noktasında rögarların taşması nedeniyle su baskını yaşandı. D-100 karayolu yan yol oto sanayi sitesi mevkisinde araçlar suların içinde ilerledi. Vatandaşlar, sağanak ve fırtına sırasında sığınacak yer aradı. Kentin bir çok noktasında fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri, devrilen ağaçların kaldırılması ve su baskınlarının yaşandığı noktalarda rögarların açılması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Oğuzhan EKE/BOLU,