Bolu'da Şiddetli Fırtına ve Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Bolu'da Şiddetli Fırtına ve Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da sabah güneşli geçen hava, öğleden sonra şiddetli fırtına ve sağanağa döndü. Su baskınları ve devrilen ağaçlar, belediye ekiplerinin müdahale etmesine neden oldu.

BOLU'da sağanak su baskınlarına neden olurken, şiddetli fırtına nedeniyle de ağaçlar devrildi.

Bolu'da, sabah saatlerinde güneşli olan hava öğle saatlerinde yerini şiddetli fırtına ve sağanağa bıraktı. Sağanak nedeniyle kentin birçok noktasında rögarların taşması nedeniyle su baskını yaşandı. D-100 karayolu yan yol oto sanayi sitesi mevkisinde araçlar suların içinde ilerledi. Vatandaşlar, sağanak ve fırtına sırasında sığınacak yer aradı. Kentin bir çok noktasında fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri, devrilen ağaçların kaldırılması ve su baskınlarının yaşandığı noktalarda rögarların açılması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Oğuzhan EKE/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Okan Buruk, takımdan ayrılacak iki yıldız ismi resmen duyurdu

Takımdan ayrılacak iki yıldızı resmen duyurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boş araziye çağırdığı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı

Oğlunu 30 bıçak darbesiyle öldüren babanın ifadesi kan dondurdu
Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak

Fenerbahçe şampiyonluk kutlamalarının programını açıkladı
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Gidecek mi kalacak mı? Osimhen son kararını başkana iletti

Anlaşma tamam gibi! Son kararını başkana iletti
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı

Skandal görüntüler! İlçede düzenlenen festival Las Vegas'ı aratmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.