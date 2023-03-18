Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

Güncel Haberler

Bolu'da seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Otoyolun Ankara istikametine seyir halindeki Ahmet D'nin kullandığı 34 LA 3314 plakalı hafif ticari araçta yangın çıktı.

Yanan aracını emniyet şeride çeken sürücü, itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Otoyolu Tragger Ankara Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title