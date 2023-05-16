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Bolu'da seyir halindeki yolcu otobüsü tamamen yandı

Bolu'da seyir halindeki yolcu otobüsü tamamen yandı

Güncel Haberler

Bolu'da seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

D-750 kara yolundan Bursa'ya tamir için giden Mustafa Ay idaresindeki 16 AET 585 yolcu otobüsü, Horhor Rampası mevkiinde motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Sürücü, yandığını fark ettiği otobüsü yolun kenarında bulunan boş alana çekip kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Gerede Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Mustafa Ay Bursa Bolu Güncel Haberler

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