Bolu'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
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Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde Ömer E. idaresindeki 63 AEV 964 plakalı tırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Aracından dumanlar çıktığını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.
Bunun üzerine olay yerine gelen Dörtdivan Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Yangında tırda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Semih Kabasakal - Güncel