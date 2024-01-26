Bolu'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Abant Gölü Milli Parkı girişinde Tunahan K. yönetimindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda araçta büyük çaplı hasar meydana geldi.
Bolu'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Abant Gölü Milli Parkı girişinde Tunahan K. yönetiminde 81 AH 180 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın nedeniyle araçta büyük çaplı hasar oluştu.