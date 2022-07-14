Seyir halindeki otomobil yandı Bolu'nun Göynük ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Bolu'nun Göynük ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Gazi Süleyman Paşa Bulvarı'nda Bolu yönünde seyreden Yakup Ö. idaresindeki 26 KD 639 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, aracından inerek itfaiyeden yardım istedi. Yoldan geçen vatandaşlar ile Göynük Belediyesi itfaiyesince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın ve söndürme çalışmaları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. AA / Elif Sarıhan - Güncel Güncel Haberler

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