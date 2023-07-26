Bolu'da seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara neden oldu

Bolu'da seyir halindeyken hafif ticari araçta çıkan yangın hasara neden oldu.

Mudurnu yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 53 AAR 291 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.

Aracını yolun sağına çeken sürücü, alevleri söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi.

Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında araçta hasar oluştu.