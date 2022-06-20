Bolu'da seyir halinde alev alan kamyonet yandı Bolu'da seyir halinde alev alan kamyonet yandı. Bolu'da seyir halinde alev alan kamyonet yandı. D-100 kara yolu İstanbul istikameti Aydınlık Sokak mevkisinde, Yalçın A. idaresindeki 14 BU 983 plakalı kamyonetin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, kamyoneti sağ şeride çekerek, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi. Bu arada, kamyonetin yanması cep telefonu kamerasına da yansıdı. AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel İstanbul Bolu Güncel Haberler

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