Bolu'da Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz İçin Anma Töreni Düzenlendi
Bolu'da, İstanbul Ümraniye'de bir silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz için Kadı Camisi'nde anma programı gerçekleştirildi. Programda Yılmaz ve tüm şehitler için dualar edildi. Ardından polis memurları cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram etti.
Bolu'da, uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz için anma programı düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kadı Camisi'nde gerçekleştirilen programda, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Yılmaz ve tüm şehitler için dua edildi.
Daha sonra polis memurları, cami çıkışında vatandaşlara lokum dağıttı.
Vatandaşlar da Yılmaz'ın meslektaşlarına başsağlığı diledi.