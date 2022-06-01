Bolu'da sazan balığı sağımı gerçekleştirildi - Haberler

Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda 50 anaç sazan balığı sağımı gerçekleştirildi.

Bolu ve çevre illerde bulunan göl, gölet, dere ve barajlarda balık popülasyonunu artırmak için Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda balık üretim çalışmaları devam ediyor.

İstasyonu ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, sazan balığı sağımı gerçekleştirdi.

Murat, gazetecilere, "Muhtemelen birer hafta arayla sağımlarımızı haziranda tamamlamayı planlıyoruz. Planımız, 3 sağımdan 5 milyon yavru elde etmek." dedi.

Yavru sazan balıklarını belli süre istasyonda büyüteceklerini aktaran Murat, "Yavru balıkları öncelikle ilimizdeki dere, gölet, barajlar ve yine Bakanlığın balıklandırmak için planladığı çevre illerin göletlerine salınmak üzere İl Müdürlüklerine teslim edeceğiz." diye konuştu.