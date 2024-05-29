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Bolu'da samanlık, ahır ve odunlukta çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

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Bolu'nun Bürnüş köyünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında odunluk, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da samanlık, ahır ve odunlukta çıkan yangın evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Bürnüş köyünde İsmail Güney'e ait odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Abdullah Baş'a ait samanlık ve ahıra sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evlere sıçramadan söndürülen yangında odunluk, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Ahırdaki 6 büyükbaş ve küçükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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