Bolu'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Bolu'da, ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen yüzlerce vatandaş yoğunluk oluşturdu.

Tarihi Yıldırım Bayezid Camisi'ndeki sandukasından çıkarılan 40 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirildi. Vatandaşlar, fanusta bulunan Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmek için sıraya girdi.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, gazetecilere, Sakal-ı Şerif'in mübarek gün ve gecelerde ziyarete açıldığını anımsattı.

Tahiroğlu, ziyarete gelenlerin sıraya girdiğini belirterek, "Peygamber efendimize salat-ü selam getiriyorlar. Sakal-ı Şerif ziyaretinin zaten anlamı budur. Peygamber efendimizi bizler dünya gözüyle görmedik. Bizden 1400 yıl önce yaşamış. Dolayısıyla ona olan hasretimizi, onun ismini zikrederek gideriyoruz." ifadesini kullandı.

Kentteki bazı camilerde Sakal-ı Şerif'in bulunduğunu aktaran Tahiroğlu, ziyaretlerin her ibadethanede farklı zamanlarda gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.