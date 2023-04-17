BOLU'DA SAKAL-I ŞERİF'İ GÖRMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

BOLU'da, Yıldırım Beyazıt Camisi'nde, Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen çok sayıda vatandaş sıraya girdi. Bolu'da bulunan tarihi Yıldırım Beyazıt Cami'sinde, ramazan ayı ve Kadir Gecesi nedeniyle Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, ikindi namazı sonrasında ziyarete açıldı. Namaz sonrası, çok sayıda vatandaş, salavat getirerek, Sakal-ı Şerif'i görmek için sıralandı. Cami müezzini tarafından baş üstünde taşınarak getirilen Sakal-ı Şerif'i, Bolu İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, özel kutusundan çıkardı. Vatandaşlar Sakal-ı Şerif'e dokunduktan sonra ellerini yüzüne sürüp dua etti.

'İNSANLARIMIZ SIRAYA GİRİYORLAR'

Sakal-ı Şerif'in ziyarete açılmasına ilişkin bilgi veren Müftü Tahiroğlu, Bugün Kadir Gecesi'nin gündüzündeyiz. Aynı zamanda Yıldırım Beyazıt Camimizde Sakal-ı Şerif ziyareti de var. Gördüğünüz gibi insanlarımız sıraya giriyorlar. Peygamber efendimize, salatü selam getiriyorlar. Sakal-ı Şerif ziyaretinin zaten anlamı budur. Peygamber efendimizi bizler dünya gözüyle görmedik. Bizden bin 400 yıl önce yaşamış. Dolayısıyla ona olan hasretimizi, ona olan bağlılığımızı peygamberimiz olması hasebiyle, onun ismini zikrederek, onu bize hatırlatacak her şeyde salatü selam getiririz. Onun ahlakıyla ahlaklanmak, onun yolundan gitmek, onun getirmiş olduğu İslam'a destek vermek, yardım etmek anlamına gelir salatü selam getirmekö dedi. (DHA)