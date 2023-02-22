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Bolu'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kız öğrenci yaralandı

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Bolu'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kız öğrenci yaralandı

Bolu'da, okul yolunda sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kız öğrenci yaralandı.

Bolu'da, okul yolunda sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kız öğrenci yaralandı.

Okula gitmek için evden çıkan 14 yaşındaki Y.U'ya, Kılıçarslan Mahallesi 163. Sokak'ta boş arazideki sahipsiz köpekler saldırdı.

Köpeğin bacağından ısırdığı çocuğun yardımına bölgeden otomobiliyle geçen bir kişi yetişti.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürülen öğrenci, ayakta tedavinin ardından taburcu edildi.

Y.U. gazetecilere, büyük korku yaşadığını belirterek, "Okula gitmek için saat 08.30 civarında evden çıktım. Okula yaklaştığım sırada köpekler gelmeye başladı. 5-6 köpek vardı. Biri bana doğru iyice yaklaştı ve bacağımı ısırdı." diye konuştu.

Bağırmaya başladığını belirten Y.U, "Bağırınca köpekler geri çekildi. Yeniden yanaşmaya başladılar. O sırada bir öğretmen geldi. Arabayla beni okula bıraktı. Annem geldi aldı. Hastaneye tedavi olmaya gittik. Aşı oldum. Daha olacağım aşılar var." dedi.

Baba E.U. ise yetkililerden sahipsiz köpek sorununa çözüm üretmelerini istedi.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi İzzet Baysal Köroğlu Bolu Güncel Haberler

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