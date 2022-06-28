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Bolu'da sağanakla mücadele çalışması sürüyor

AA - Elif Sarıhan - Güncel
Bolu'da sağanakla mücadele çalışması sürüyor

Bolu ve çevre illeri etkisi altına alan sağanak sonrası kentte çalışmalar devam ediyor.

Bolu ve çevre illeri etkisi altına alan sağanak sonrası kentte çalışmalar devam ediyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, Bolu'nun çok büyük bir badire atlattığını, meteorolojiden alınan bilgiye göre Bolu ve Abant bölgesine 100 litre yağış düştüğünü belirtti.

Sağanağın kentte devam ettiğini anlatan Özcan, "Meteoroloji müdürünün valilikte yapılan toplantıda verdiği bilgiye göre, 10 saatte yağan yağmur bizim 1,5 yıllık su ihtiyacımızdan daha fazlası. 17 milyon metreküp su düşmüş. Meteoroloji bizi uyarmıştı. Biz de halkımıza kişisel tedbirlerinizi alın diye uyarılarda bulunmuştuk." şeklinde konuştu.

Belediye çalışanlarının özveri ile görevlerini yaptığını ifade eden Özcan, "Bolu'yu sel basmasın diye 400'ün üzerinde personelimiz fedakarca mücadele etti. 20 iş makinesi ve 34 kamyonla çalışmalara katkı verdik." dedi.

Özcan, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre bugün ve yarın da yağışlar devem edecek ama dünkü yoğunlukta değil." değerlendirmesinde bulundu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Elif Sarıhan - Güncel

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